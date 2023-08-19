Шкурин (Шкура) Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1826
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-588,588об,зап-99,кадр-563
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шкурина (шкура) Прасковья Авраамовна
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-588,588об,зап-99,кадр-563
Рождение ребёнка
01.01.1853
Сын: Шкурин (шкура) Василий Иванович
Мать ребёнка: Шкурина (шкура) Прасковья Авраамовна
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-588,588об,зап-99,кадр-563
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Шкурина (шкура) Прасковья Авраамовна
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-588,588об,зап-99,кадр-563
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно