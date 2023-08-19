Шкурин (Шкура) Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурин (Шкура) Иван Григорьевич

Место рождения

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Шкурин (шкура) Григорий

Мать: Шкурина (шкура) Васса Ермолаевна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-588,588об,зап-99,кадр-563
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шкурина (шкура) Прасковья Авраамовна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-588,588об,зап-99,кадр-563
Рождение ребёнка
01.01.1853

Сын: Шкурин (шкура) Василий Иванович

Мать ребёнка: Шкурина (шкура) Прасковья Авраамовна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-588,588об,зап-99,кадр-563
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Шкурина (шкура) Прасковья Авраамовна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-588,588об,зап-99,кадр-563
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкурина (шкура) Прасковья Авраамовна

Смерть
Неизвестно
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