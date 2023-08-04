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Квасов Вячеслав Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1947

Отец: Квасов Михаил Андреевич

Мать: Яковлева Валентина Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасов Вадим Вячеславович

Мать ребёнка: Бажина Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасов Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Бажина Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бажина Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
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