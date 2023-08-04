Квасов Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасов Вадим Вячеславович
Мать ребёнка: Бажина Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасов Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Бажина Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно