Квасов Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1910
Дата смерти14.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1910
Рождение ребёнка
05.07.1938
Дочь: Квасова-Стафеева Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Квасова (Яковлева) Валентина (Варвара) Герасимовна
Рождение ребёнка
08.02.1942
Дочь: Сычёва-Усова (Квасова) Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Квасова (Яковлева) Валентина (Варвара) Герасимовна
Бракосочетание
?.05.1947
Рождение ребёнка
14.05.1947
Сын: Квасов Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Квасова (Яковлева) Валентина (Варвара) Герасимовна
Рождение ребёнка
05.07.1954
Смерть
14.02.1993
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
похоронен в Монетном