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Квасов Михаил Андреевич

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Место рождения

Первомайский, Верхняя Пышма, Свердловская область

Дата рождения

25.07.1910

Дата смерти

14.02.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1910

Отец: Квасов Андрей Кузьмич

Мать: Квасова (Шерстобитова) Мария Александровна

Первомайский, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1938

Дочь: Квасова-Стафеева Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Квасова (Яковлева) Валентина (Варвара) Герасимовна

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1942

Дочь: Сычёва-Усова (Квасова) Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Квасова (Яковлева) Валентина (Варвара) Герасимовна

Монетный, Березовский, Свердловская область
Бракосочетание
?.05.1947

Жена: Квасова (Яковлева) Валентина (Варвара) Герасимовна

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.05.1947

Сын: Квасов Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Квасова (Яковлева) Валентина (Варвара) Герасимовна

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1954

Сын: Квасов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Квасова (Яковлева) Валентина (Варвара) Герасимовна

Монетный, Березовский, Свердловская область
Смерть
14.02.1993
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
похоронен в Монетном

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