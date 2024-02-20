Квасова (Бажина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасова (Бажина) Татьяна Александровна

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Место рождения

Монетный, Березовский, Свердловская область

Дата рождения

08.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Монетный, Березовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасов Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
22.10.1969

Сын: Квасов Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Квасов Вячеслав Михайлович

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.12.1976

Сын: Квасов Вадим Вячеславович

Отец ребёнка: Квасов Вячеслав Михайлович

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