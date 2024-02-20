Квасова (Бажина) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения08.02.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1969
Сын: Квасов Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Квасов Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
30.12.1976
Сын: Квасов Вадим Вячеславович
Отец ребёнка: Квасов Вячеслав Михайлович