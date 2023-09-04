Анисимова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смерти14.02.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1936
Муж: Анисимов Григорий
Рождение ребёнка
13.03.1939
Дочь: Носонова Ирина
Отец ребёнка: Анисимов Григорий
Смерть
14.02.1953
Причина смерти: Расширение сердца, повышение кровяного давления, восполение почек
Похороны
Неизвестно
Афанасьевское кладбище