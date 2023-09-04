Анисимова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

14.02.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1936

Муж: Анисимов Григорий

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
13.03.1939

Дочь: Носонова Ирина

Отец ребёнка: Анисимов Григорий

Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
14.02.1953
Орёл, город Орёл, Орловская область
Причина смерти: Расширение сердца, повышение кровяного давления, восполение почек
Похороны
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Афанасьевское кладбище
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