Томилова (Овсянникова) Марья Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Томилова Марья Ивановна
Отец ребёнка: Томилов Иван Григорьевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Томилова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Томилов Иван Григорьевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Томилов Иван Григорьевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Смерть
Неизвестно