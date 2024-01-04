Томилова (Овсянникова) Марья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомилова (Овсянникова) Марья Игнатьевна

Томилова (Овсянникова) Марья Игнатьевна

Место рождения

Бизяр, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бизяр, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Томилова Марья Ивановна

Отец ребёнка: Томилов Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Томилова Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Томилов Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Рождение ребёнка
1756

Сын: Томилов Савва Иванович

Отец ребёнка: Томилов Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Иван Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 53 оборот
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close