Парандеев Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.07.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
20.02.1905
Шеньян, Китай
Орден Святого Георгия 4 степени. 5 стрелковый артиллерийский дивизион, 2 батарея, канонир. В бою 20 февраля 1905 года под деревней Мадяпу, будучи санитаром на батарее, под сильным артиллерийским огн... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1907
Дочь: Парандеева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Парандеева Пелагея Павловна
Работа или профессия
С 1910 по Неизвестно
Полицейский урядник
Рождение ребёнка
12.10.1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парандеева Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
15.07.1923
Сын: Парандеев Александр Иванович
Мать ребёнка: Парандеева Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
12.02.1926
Сын: Парандеев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Парандеева Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парандеев Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1937