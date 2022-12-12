Парандеев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарандеев Иван Петрович

Парандеев Иван Петрович

avatar

Место рождения

Ойкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.07.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ойкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Военная награда
20.02.1905
Шеньян, Китай
Орден Святого Георгия 4 степени. 5 стрелковый артиллерийский дивизион, 2 батарея, канонир. В бою 20 февраля 1905 года под деревней Мадяпу, будучи санитаром на батарее, под сильным артиллерийским огн... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1907

Дочь: Парандеева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Парандеева Пелагея Павловна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Работа или профессия
С 1910 по Неизвестно
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Полицейский урядник
Рождение ребёнка
12.10.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парандеева Пелагея Павловна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.07.1923

Сын: Парандеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Парандеева Пелагея Павловна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
12.02.1926

Сын: Парандеев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Парандеева Пелагея Павловна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парандеев Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парандеева Пелагея Павловна

Смерть
02.07.1937
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close