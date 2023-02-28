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Парандеев Александр Иванович

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

15.07.1923

Дата смерти

30.07.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

1886 г.р.

Жена

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1929 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1923

Отец: Парандеев Иван Петрович

Мать: Парандеева Пелагея Павловна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Военная служба
С 09.03.1942 по 12.03.1947
Попал в плен (военное)
С 20.08.1942 по 05.04.1945
20 августа 1942 года по 5 апреля 1945 года содержался: в госпитале №345 г.Смела Киевской области до 15 октября 1943 года; с декабря 1943 года по 8 марта 1944 года - в госпитале г.Умань Киевской област... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1949

Сын: Парандеев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Парандеева Карелия Акимовна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
11.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
26.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
04.07.1968

Жена: скрыто настройками приватности

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парандеева Карелия Акимовна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парандеева Карелия Акимовна

Смерть
30.07.1976
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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