Парандеев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения15.07.1923
Дата смерти30.07.1976
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1923
Военная служба
С 09.03.1942 по 12.03.1947
Попал в плен (военное)
С 20.08.1942 по 05.04.1945
20 августа 1942 года по 5 апреля 1945 года содержался: в госпитале №345 г.Смела Киевской области до 15 октября 1943 года; с декабря 1943 года по 8 марта 1944 года - в госпитале г.Умань Киевской област... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1949
Сын: Парандеев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Парандеева Карелия Акимовна
Рождение ребёнка
11.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.07.1968
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парандеева Карелия Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1976