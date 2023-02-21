Бухаров Андрей Романович
Место рожденияПреображенское
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Бухаров Роман Иванович
Преображенское
Рождение ребёнка
1770
Сын: Бухаров Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Бухарова Авдотья Ильинична
Преображенское
Рождение ребёнка
1777
Сын: Бухаров Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Бухарова Авдотья Ильинична
Преображенское
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Бухарова Авдотья Ильинична
Преображенское
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Бухарова Авдотья Ильинична
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно