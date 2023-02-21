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Бухаров Андрей Романович

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Место рождения

Преображенское

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Бухаров Роман Иванович

Мать: Бухарова Агрофена Осиповна

Преображенское
Рождение ребёнка
1770

Сын: Бухаров Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Бухарова Авдотья Ильинична

Преображенское
Рождение ребёнка
1777

Сын: Бухаров Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Бухарова Авдотья Ильинична

Преображенское
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Бухарова Авдотья Ильинична

Преображенское
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Бухарова Авдотья Ильинична

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Авдотья Ильинична

Смерть
Неизвестно
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