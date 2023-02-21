Бухарова Авдотья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Бухаров Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Бухаров Андрей Романович
Преображенское
Рождение ребёнка
1777
Сын: Бухаров Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Бухаров Андрей Романович
Преображенское
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Бухаров Андрей Романович
Преображенское
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Бухаров Андрей Романович
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно