Бухарова Авдотья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова Авдотья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Бухаров Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Бухаров Андрей Романович

Преображенское
Рождение ребёнка
1777

Сын: Бухаров Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Бухаров Андрей Романович

Преображенское
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Бухаров Андрей Романович

Преображенское
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Бухаров Андрей Романович

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Андрей Романович

Смерть
Неизвестно
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