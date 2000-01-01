Бухарова Агрофена Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Бухаров Роман Иванович
Преображенское
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Бухаров Роман Иванович
Преображенское
Рождение ребёнка
1757
Сын: Бухаров Василий Романович
Отец ребёнка: Бухаров Роман Иванович
Преображенское
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Усольцева Елена Романовна
Отец ребёнка: Бухаров Роман Иванович
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788