Бухарова Агрофена Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова Агрофена Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Бухаров Андрей Романович

Отец ребёнка: Бухаров Роман Иванович

Преображенское
Рождение ребёнка
1755

Сын: Бухаров Михей Романович

Отец ребёнка: Бухаров Роман Иванович

Преображенское
Рождение ребёнка
1757

Сын: Бухаров Василий Романович

Отец ребёнка: Бухаров Роман Иванович

Преображенское
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Усольцева Елена Романовна

Отец ребёнка: Бухаров Роман Иванович

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Роман Иванович

Смерть
1788
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