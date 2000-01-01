Бухаров Роман Иванович
Место рожденияПреображенское
Дата рождения1725
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Бухаров Иван Самойлович
Мать: не указана
Преображенское
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Бухарова Агрофена Осиповна
Преображенское
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Бухарова Агрофена Осиповна
Преображенское
Рождение ребёнка
1757
Сын: Бухаров Василий Романович
Мать ребёнка: Бухарова Агрофена Осиповна
Преображенское
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Усольцева Елена Романовна
Мать ребёнка: Бухарова Агрофена Осиповна
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794
Преображенское