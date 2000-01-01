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Бухаров Роман Иванович

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Место рождения

Преображенское

Дата рождения

1725

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Бухаров Иван Самойлович

Мать: не указана

Преображенское
Рождение ребёнка
1749

Сын: Бухаров Андрей Романович

Мать ребёнка: Бухарова Агрофена Осиповна

Преображенское
Рождение ребёнка
1755

Сын: Бухаров Михей Романович

Мать ребёнка: Бухарова Агрофена Осиповна

Преображенское
Рождение ребёнка
1757

Сын: Бухаров Василий Романович

Мать ребёнка: Бухарова Агрофена Осиповна

Преображенское
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Усольцева Елена Романовна

Мать ребёнка: Бухарова Агрофена Осиповна

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Агрофена Осиповна

Смерть
1794
Преображенское
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