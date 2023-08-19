Сальникова Ирина Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Сальников Иван Яковлевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Сальникова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Сальников Иван Яковлевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Сальникова Марья Ивановна
Отец ребёнка: Сальников Иван Яковлевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Смерть
Неизвестно