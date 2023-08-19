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Сальникова Ирина Яковлевна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Сальников Мокей Иванович

Отец ребёнка: Сальников Иван Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Сальникова Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Сальников Иван Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Сальникова Марья Ивановна

Отец ребёнка: Сальников Иван Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Иван Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 91 лист
Смерть
Неизвестно
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