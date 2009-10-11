Жданко (Ставицкая) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданко (Ставицкая) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.12.1956

Дата смерти

11.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1956

Отец: Ставицкий Михаил Григорьевич

Мать: Ставицкая Галина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
С 1974 по 1980
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Ленинградский Государственный Университет Специальность: биология Ветеринар
Образование
1981
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Поступила в аспирантуру Зоологического института. Познакомилась с будущим мужем
Бракосочетание
1983

Муж: Жданко Александр Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.02.1984

Дочь: Германова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Жданко Александр Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.04.1989

Сын: Жданко Леонид Александрович

Отец ребёнка: Жданко Александр Борисович

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
02.10.1991

Дочь: Жданко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Жданко Александр Борисович

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Развод
2007

Муж: Жданко Александр Борисович

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.10.2009
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Шизофрения | Захоронена на Северном кладбище.
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