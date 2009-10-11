Жданко (Ставицкая) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.12.1956
Дата смерти11.10.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1956
Образование
С 1974 по 1980
Образовательное учреждение: Ленинградский Государственный Университет Специальность: биология Ветеринар
Образование
1981
Поступила в аспирантуру Зоологического института. Познакомилась с будущим мужем
Бракосочетание
1983
Рождение ребёнка
24.02.1984
Дочь: Германова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Жданко Александр Борисович
Рождение ребёнка
27.04.1989
Сын: Жданко Леонид Александрович
Отец ребёнка: Жданко Александр Борисович
Рождение ребёнка
02.10.1991
Дочь: Жданко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Жданко Александр Борисович
Развод
2007
Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.2009
Причина смерти: Шизофрения | Захоронена на Северном кладбище.