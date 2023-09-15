Германова (Жданко) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения24.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1984
Место жительства
Около 1985
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Переехала с матерью к отцу.
Место жительства
?.08.1991
В 1991 году СССР развалился, Казахстан отделился, получил самостоятельность, но потерял финансовую поддержку. Отвлекая народ от нищеты, разожгли национализм. Видя притеснения, погромы, убийства и опас... Показать все
Образование
С 1999 по 2001
Школа № 468
Место жительства
1999
Переехала из Алматы к бабушке в Петербург
Место жительства
03.07.2005
Умерла бабушка Галина Павловна и начался самый тяжёлый период в жизни Ольги, когда она жила только на маленькую стипендию и случайные заработки.
Образование
2006
Окончила с отличием Российский Государственный Педагогический Университет им. Герцена
Бракосочетание
2007
Рождение ребёнка
04.06.2008
Место жительства
24.02.2009
Михаил Григорьевич из Парижа по телефону поздравил с днём рождения внучку Ольгу Александровну в Санкт-Петербурге.
Работа или профессия
09.12.2009
Интернет-магазин "ZunZun.Ru"
Работа или профессия
Около 2012
Инструктор по естественному омоложению
Рождение ребёнка
22.07.2013
Рождение ребёнка
18.04.2016
Место жительства
?.09.2022
Турция
Семья переехала жить в Турцию. Юрий работает программистом удалённо.
Место жительства
Неизвестно