Германова (Жданко) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Германова (Жданко) Ольга Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.02.1984

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1984

Отец: Жданко Александр Борисович

Мать: Жданко Екатерина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Около 1985
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Переехала с матерью к отцу.
Место жительства
?.08.1991
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В 1991 году СССР развалился, Казахстан отделился, получил самостоятельность, но потерял финансовую поддержку. Отвлекая народ от нищеты, разожгли национализм. Видя притеснения, погромы, убийства и опас... Показать все
Образование
С 1999 по 2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Школа № 468
Место жительства
1999
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переехала из Алматы к бабушке в Петербург
Место жительства
03.07.2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Умерла бабушка Галина Павловна и начался самый тяжёлый период в жизни Ольги, когда она жила только на маленькую стипендию и случайные заработки.
Образование
2006
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Окончила с отличием Российский Государственный Педагогический Университет им. Герцена
Бракосочетание
2007

Муж: Германов Юрий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.06.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Германов Юрий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
24.02.2009
Михаил Григорьевич из Парижа по телефону поздравил с днём рождения внучку Ольгу Александровну в Санкт-Петербурге.
Работа или профессия
09.12.2009
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Интернет-магазин "ZunZun.Ru"
Работа или профессия
Около 2012
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Инструктор по естественному омоложению
Рождение ребёнка
22.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Германов Юрий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Германов Юрий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
?.09.2022
Турция
Семья переехала жить в Турцию. Юрий работает программистом удалённо.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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