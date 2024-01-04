(Кошелева) Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1868
Рождение ребёнка
12.04.1887
Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович
Рождение ребёнка
06.07.1889
Дочь: Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович
Рождение ребёнка
10.01.1895
Сын: Кудинов Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович
Рождение ребёнка
03.03.1897
Сын: Кудинов Александр Ефимович
Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович
Новый Студенец. Бузулукского уезда Самарской губернии.
Рождение ребёнка
13.05.1898
Сын: Кудинов Александр Ефимович
Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович
Новый Студенец. Бузулукского уезда Самарской губернии.
Рождение ребёнка
26.03.1900
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович
Рождение ребёнка
06.03.1902
Сын: Кудинов Константин Ефимович
Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович
Рождение ребёнка
06.03.1902
Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович
Рождение ребёнка
01.04.1903
Дочь: Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно