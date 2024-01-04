(Кошелева) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кошелева) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1868

Отец: Кошелев Сергей Мануилович

Мать: Кошелева Федосья Зиновьевна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1887

Сын: Кудинов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1889

Дочь: Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1895

Сын: Кудинов Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович

Рождение ребёнка
03.03.1897

Сын: Кудинов Александр Ефимович

Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович

Новый Студенец. Бузулукского уезда Самарской губернии.
Рождение ребёнка
13.05.1898

Сын: Кудинов Александр Ефимович

Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович

Новый Студенец. Бузулукского уезда Самарской губернии.
Рождение ребёнка
26.03.1900

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1902

Сын: Кудинов Константин Ефимович

Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1902

Сын: Кудинов Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1903

Дочь: Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Кудинов Евфим Ульянович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Евфим Ульянович

Смерть
Неизвестно
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