Кошелева (Анохина) Федосья Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Анохина) Федосья Зиновьевна

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.08.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1826

Отец: Анохин Зиновий Кузмич

Мать: Анохина Дарья

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1848

Сын: Кошелев Никифор Сергеевич

Отец ребёнка: Кошелев Сергей Мануилович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1849

Сын: Кошелев Июда Сергеевич

Отец ребёнка: Кошелев Сергей Мануилович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Кошелев Сергей Мануилович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.08.1855

Сын: Кошелев Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Кошелев Сергей Мануилович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1858

Дочь: Акулина Сергеевна

Отец ребёнка: Кошелев Сергей Мануилович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1861

Дочь: Линькова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кошелев Сергей Мануилович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1868

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Кошелев Сергей Мануилович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Сергей Мануилович

Смерть
Неизвестно
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