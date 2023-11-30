Кошелева (Анохина) Федосья Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1826
Отец: Анохин Зиновий Кузмич
Мать: Анохина Дарья
Рождение ребёнка
14.03.1848
Сын: Кошелев Никифор Сергеевич
Отец ребёнка: Кошелев Сергей Мануилович
Рождение ребёнка
11.07.1849
Отец ребёнка: Кошелев Сергей Мануилович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Кошелев Сергей Мануилович
Рождение ребёнка
08.08.1855
Отец ребёнка: Кошелев Сергей Мануилович
Рождение ребёнка
14.06.1858
Дочь: Акулина Сергеевна
Отец ребёнка: Кошелев Сергей Мануилович
Рождение ребёнка
13.02.1861
Дочь: Линькова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кошелев Сергей Мануилович
Рождение ребёнка
24.02.1868
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Кошелев Сергей Мануилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно