Авдошкин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения01.03.1926
Дата смерти01.07.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926
Военная служба
С 16.11.1943 по 22.11.1943
Род войск: 48 зсп 36 зсд Должность, специальность: ст. пулемётчик Откуда прибыл: д. Новая -: Призыв в Армию https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1985336073/ Военно-пересыльные пункты ... Показать все
Военная служба
С 01.08.1944 по 03.08.1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp100795423/ Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1926 Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: ПРБ 36 ЗСД Приб... Показать все
Военная служба
01.08.1944
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1926 Дата и место призыва: 15.11.1943 Валдайский РВК, Ленинградская обл., Валдайский р-н Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пун... Показать все
Военная служба
09.08.1944
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1926 Место рождения: Ленинградская обл., Валдайский р-н, д. Новая Дата и место призыва: 15.11.1943 Валдайский РВК, Ленинградская обл., В... Показать все
Военная служба
13.01.1945
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1926 Место рождения: Новгородская обл., Валдайский р-н, д. Новое Дата и место призыва: 05.11.1943 Валдайский РВК, Новгородская обл., Вал... Показать все
Военная служба
13.01.1945
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1926 Место рождения: Новгородская обл., Валдайский р-н, Троицкий с/с, д. Новое Дата и место призыва: Валдайский РВК, Новгородская обл., ... Показать все
Военная служба
17.01.1945
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1926 Место рождения: Новгородская обл., Валдайский р-н, Троицкий с/с, д. Новое Дата и место призыва: Валдайский РВК, Новгородская обл., ... Показать все
Военная служба
20.01.1945
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1926 Место рождения: Новгородская обл., Валдайский р-н, М. Троицкий с/с, д. Новая Дата и место призыва: Валдайский РВК, Новгородская обл... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.02.1961
Сын: Авдошкин Геннадий Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Награда
06.04.1985
Ссылка: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1510179225/ Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Картотека: Юбилейная картотека награждений Номер док... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.2016
Причина смерти: инсульт