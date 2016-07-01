Авдошкин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдошкин Иван Федорович

Авдошкин Иван Федорович

avatar

Место рождения

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.03.1926

Дата смерти

01.07.2016

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926

Отец: Авдошкин Фёдор Фёдорович

Мать: Авдошкина Екатерина Кузьминична

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Военная служба
С 16.11.1943 по 22.11.1943
Род войск: 48 зсп 36 зсд Должность, специальность: ст. пулемётчик Откуда прибыл: д. Новая -: Призыв в Армию https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1985336073/ Военно-пересыльные пункты ... Показать все
Военная служба
С 01.08.1944 по 03.08.1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp100795423/ Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1926 Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: ПРБ 36 ЗСД Приб... Показать все
Военная служба
01.08.1944
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1926 Дата и место призыва: 15.11.1943 Валдайский РВК, Ленинградская обл., Валдайский р-н Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пун... Показать все
Военная служба
09.08.1944
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1926 Место рождения: Ленинградская обл., Валдайский р-н, д. Новая Дата и место призыва: 15.11.1943 Валдайский РВК, Ленинградская обл., В... Показать все
Военная служба
13.01.1945
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1926 Место рождения: Новгородская обл., Валдайский р-н, д. Новое Дата и место призыва: 05.11.1943 Валдайский РВК, Новгородская обл., Вал... Показать все
Военная служба
13.01.1945
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1926 Место рождения: Новгородская обл., Валдайский р-н, Троицкий с/с, д. Новое Дата и место призыва: Валдайский РВК, Новгородская обл., ... Показать все
Военная служба
17.01.1945
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1926 Место рождения: Новгородская обл., Валдайский р-н, Троицкий с/с, д. Новое Дата и место призыва: Валдайский РВК, Новгородская обл., ... Показать все
Военная служба
20.01.1945
Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1926 Место рождения: Новгородская обл., Валдайский р-н, М. Троицкий с/с, д. Новая Дата и место призыва: Валдайский РВК, Новгородская обл... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.02.1961

Сын: Авдошкин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Награда
06.04.1985
Ссылка: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1510179225/ Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Картотека: Юбилейная картотека награждений Номер док... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
01.07.2016
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Причина смерти: инсульт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close