Авдошкина (Иванова) Екатерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдошкина (Иванова) Екатерина Кузьминична

Место рождения

Захожка, Новотроицкая волость, Валдайский уезд

Дата рождения

21.11.1894 ст.

Дата смерти

21.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1894 ст.

Отец: Иванов Кузьма (Косма)

Мать: Иванова (Афанасьева) Гликерия Фёдоровна

Захожка, Новотроицкая волость, Валдайский уезд
Крещение
24.11.1894 ст.
Ужин, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
31.07.1921

Муж: Авдошкин Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Авдошкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Авдошкин Фёдор Фёдорович

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Авдошкин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Авдошкин Фёдор Фёдорович

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.03.1926

Сын: Авдошкин Иван Федорович

Отец ребёнка: Авдошкин Фёдор Фёдорович

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Авдошкин Павел Федорович

Отец ребёнка: Авдошкин Фёдор Фёдорович

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1930

Дочь: (Авдошкина) Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Авдошкин Фёдор Фёдорович

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
21.02.1976
Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Причина смерти: Гипертония

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