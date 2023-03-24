Авдошкина (Иванова) Екатерина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения21.11.1894 ст.
Дата смерти21.02.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1894 ст.
Крещение
24.11.1894 ст.
Ужин, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
31.07.1921
Рождение ребёнка
01.01.1922
Сын: Авдошкин Василий Федорович
Отец ребёнка: Авдошкин Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Авдошкин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Авдошкин Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
01.03.1926
Отец ребёнка: Авдошкин Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1930
Отец ребёнка: Авдошкин Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1930
Дочь: (Авдошкина) Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Авдошкин Фёдор Фёдорович
Смерть
21.02.1976
Причина смерти: Гипертония