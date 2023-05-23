Шульдешова (Горлова) Василиса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Горлов Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1903 ст.
Сосково, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Порядковый номер 39, дата бракосочетания 29 октября, жених: билетный солдат д. Хмелевая Макарий (так в документе) Петрович Шульдешов, 25 лет, православного вероисповедания, первым браком; невеста: кре... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1910
Дочь: Горлова Александра Макаровна
Отец ребёнка: Шульдешов Макар Петрович
Рождение ребёнка
10.04.1914
Дочь: Анна Макаровна
Отец ребёнка: Шульдешов Макар Петрович
Рождение ребёнка
21.06.1917
Дочь: Кулагина Наталья Макаровна
Отец ребёнка: Шульдешов Макар Петрович
Рождение ребёнка
23.07.1923
Дочь: Рябинина Мария Макаровна
Отец ребёнка: Шульдешов Макар Петрович
Раскулачивание
1930
https://ru.openlist.wiki/Шульдешов_Макар_Петрович_(1887) https://bessmertnybarak.ru/books/person/2210078/
Реабилитация осужденного
24.09.1997
Из ответа на запрос в УМВД России по Орловской области: Решением суда от 24.09.1997г. установлен факт применения политической репрессии в виде раскулачивания в 1930 г. (изъяты: жилой дом с надворными ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шульдешов Митрофан Макарович
Отец ребёнка: Шульдешов Макар Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно