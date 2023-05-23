Шульдешова (Горлова) Василиса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульдешова (Горлова) Василиса Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Горлов Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1903 ст.

Муж: Шульдешов Макар Петрович

Сосково, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Порядковый номер 39, дата бракосочетания 29 октября, жених: билетный солдат д. Хмелевая Макарий (так в документе) Петрович Шульдешов, 25 лет, православного вероисповедания, первым браком; невеста: кре... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1910

Дочь: Горлова Александра Макаровна

Отец ребёнка: Шульдешов Макар Петрович

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
10.04.1914

Дочь: Анна Макаровна

Отец ребёнка: Шульдешов Макар Петрович

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.06.1917

Дочь: Кулагина Наталья Макаровна

Отец ребёнка: Шульдешов Макар Петрович

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.07.1923

Дочь: Рябинина Мария Макаровна

Отец ребёнка: Шульдешов Макар Петрович

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Раскулачивание
1930
Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
https://ru.openlist.wiki/Шульдешов_Макар_Петрович_(1887) https://bessmertnybarak.ru/books/person/2210078/
Реабилитация осужденного
24.09.1997
Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Из ответа на запрос в УМВД России по Орловской области: Решением суда от 24.09.1997г. установлен факт применения политической репрессии в виде раскулачивания в 1930 г. (изъяты: жилой дом с надворными ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шульдешов Митрофан Макарович

Отец ребёнка: Шульдешов Макар Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Крестьянка
Смерть
Неизвестно
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