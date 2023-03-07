Романов Григорий Семенович
Место рождения
Дата рождения19.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1888
Отец: Романов Семен Никитич
Рождение ребёнка
16.10.1911
Дочь: Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Романова Агафья Вилкова
Бракосочетание
14.?.1911
Жена: Романова Агафья Вилкова
Рождение ребёнка
27.10.1912
Сын: Романов Вов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Романова Агафья Вилкова
Рождение ребёнка
1917
Сын: Романов Вов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Романова Агафья Вилкова
Смерть
Неизвестно