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Романов Григорий Семенович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1888

Отец: Романов Семен Никитич

Мать: Романова Макрина Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Романова Агафья Вилкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1911

Жена: Романова Агафья Вилкова

Рождение ребёнка
27.10.1912

Сын: Романов Вов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Романова Агафья Вилкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Романов Вов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Романова Агафья Вилкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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