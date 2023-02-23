Романова Макрина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти17.05.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Романов Семен Никитич
Рождение ребёнка
24.09.1871
Отец ребёнка: Романов Семен Никитич
Рождение ребёнка
04.08.1873
Сын: Романов Лаврентий Семенович
Отец ребёнка: Романов Семен Никитич
Рождение ребёнка
03.04.1876
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Романов Семен Никитич
Рождение ребёнка
10.08.1877
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Романов Семен Никитич
Рождение ребёнка
06.02.1880
Дочь: Кириллова Анна Романова
Отец ребёнка: Романов Семен Никитич
Рождение ребёнка
01.09.1882
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Романов Семен Никитич
Рождение ребёнка
05.11.1883
Отец ребёнка: Романов Семен Никитич
Рождение ребёнка
01.12.1885
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Романов Семен Никитич
Рождение ребёнка
19.11.1888
Сын: Романов Григорий Семенович
Отец ребёнка: Романов Семен Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1901