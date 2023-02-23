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Романова Макрина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

17.05.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Романов Семен Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1871

Сын: Романов Роман Семенович

Отец ребёнка: Романов Семен Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1873

Сын: Романов Лаврентий Семенович

Отец ребёнка: Романов Семен Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1876

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Романов Семен Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1877

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Романов Семен Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1880

Дочь: Кириллова Анна Романова

Отец ребёнка: Романов Семен Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1882

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Романов Семен Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1883

Сын: Романов Иван Семенович

Отец ребёнка: Романов Семен Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1885

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Романов Семен Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1888

Сын: Романов Григорий Семенович

Отец ребёнка: Романов Семен Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Семен Никитич

Смерть
17.05.1901
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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