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Кириллова Анна Романова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1880

Отец: Романов Семен Никитич

Мать: Романова Макрина Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1902

Муж: Кириллов Никифор Панфилович

Рождение ребёнка
05.08.1903

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Кириллов Никифор Панфилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1905

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Кириллов Никифор Панфилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1910

Дочь: Артюхина Евпраксия Кириллова

Отец ребёнка: Кириллов Никифор Панфилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1911

Сын: Кириллов Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Кириллов Никифор Панфилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1913

Сын: Кириллов Петр Никифорович

Отец ребёнка: Кириллов Никифор Панфилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1915

Дочь: Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Кириллов Никифор Панфилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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