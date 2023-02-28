Кириллова Анна Романова
Место рождения
Дата рождения06.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1880
Отец: Романов Семен Никитич
Бракосочетание
29.?.1902
Рождение ребёнка
05.08.1903
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Кириллов Никифор Панфилович
Рождение ребёнка
20.02.1905
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Кириллов Никифор Панфилович
Рождение ребёнка
19.07.1910
Дочь: Артюхина Евпраксия Кириллова
Отец ребёнка: Кириллов Никифор Панфилович
Рождение ребёнка
26.10.1911
Сын: Кириллов Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Кириллов Никифор Панфилович
Рождение ребёнка
20.06.1913
Сын: Кириллов Петр Никифорович
Отец ребёнка: Кириллов Никифор Панфилович
Рождение ребёнка
17.05.1915
Дочь: Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Кириллов Никифор Панфилович
Смерть
Неизвестно