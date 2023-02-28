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Романова Агафья Вилкова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1889

Отец: Вилков Григорий Васильевич

Мать: Вилкова Мавра Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Романов Григорий Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1911

Муж: Романов Григорий Семенович

Рождение ребёнка
27.10.1912

Сын: Романов Вов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Романов Григорий Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Романов Вов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Романов Григорий Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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