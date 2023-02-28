Романова Агафья Вилкова
Место рождения
Дата рождения18.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1889
Рождение ребёнка
16.10.1911
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Романов Григорий Семенович
Бракосочетание
14.?.1911
Рождение ребёнка
27.10.1912
Сын: Романов Вов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Романов Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Романов Вов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Романов Григорий Семенович
Смерть
Неизвестно