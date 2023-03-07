Дядякина (Анашина) Агапия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дядякина (Анашина) Агапия Кузьминична

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1890 ст.

Отец: Анашин Кузьма Ананиевич

Мать: Анашина Анна Павловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1910 ст.

Сын: Дядякин Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Дядякин Алексей Иванович

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.

Сын: Дядякин Нил Алексеевич

Отец ребёнка: Дядякин Алексей Иванович

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1914 ст.

Сын: Дядякин Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Дядякин Алексей Иванович

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1917 ст.

Сын: Дядякин Феодор Алексеевич

Отец ребёнка: Дядякин Алексей Иванович

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дядякин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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