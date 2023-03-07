Дядякина (Анашина) Агапия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения29.01.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1890 ст.
Отец: Анашин Кузьма Ананиевич
Мать: Анашина Анна Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1910 ст.
Сын: Дядякин Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Дядякин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Дядякин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1914 ст.
Сын: Дядякин Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Дядякин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1917 ст.
Сын: Дядякин Феодор Алексеевич
Отец ребёнка: Дядякин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно