Дядякин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДядякин Алексей Иванович

Дядякин Алексей Иванович

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дядякина (Анашина) Агапия Кузьминична

Рождение ребёнка
14.08.1910 ст.

Сын: Дядякин Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Дядякина (Анашина) Агапия Кузьминична

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.

Сын: Дядякин Нил Алексеевич

Мать ребёнка: Дядякина (Анашина) Агапия Кузьминична

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1914 ст.

Сын: Дядякин Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Дядякина (Анашина) Агапия Кузьминична

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1917 ст.

Сын: Дядякин Феодор Алексеевич

Мать ребёнка: Дядякина (Анашина) Агапия Кузьминична

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.