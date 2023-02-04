Дядякин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1910 ст.
Сын: Дядякин Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Дядякина (Анашина) Агапия Кузьминична
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.
Мать ребёнка: Дядякина (Анашина) Агапия Кузьминична
Рождение ребёнка
08.05.1914 ст.
Сын: Дядякин Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Дядякина (Анашина) Агапия Кузьминична
Рождение ребёнка
13.08.1917 ст.
Сын: Дядякин Феодор Алексеевич
Мать ребёнка: Дядякина (Анашина) Агапия Кузьминична
Смерть
Неизвестно