Шанин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанин Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

13.06.1948

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Шанин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1924

Дочь: Самарина Галина Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Горький (Н. Новгород), Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
механник на корабле
Смерть
13.06.1948
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