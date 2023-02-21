Шанин Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти13.06.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Шанин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1924
Дочь: Самарина Галина Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Горький (Н. Новгород), Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
механник на корабле
Смерть
13.06.1948