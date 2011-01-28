Самарина (Шанина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина (Шанина) Галина Ивановна

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Место рождения

Горький (Н. Новгород), Россия

Дата рождения

11.01.1924

Дата смерти

28.01.2011

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1924

Отец: Шанин Иван Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Горький (Н. Новгород), Россия
Бракосочетание
20.10.1945

Муж: скрыто настройками приватности

Горький (Н. Новгород), Россия
Рождение ребёнка
27.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
врач-фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Рига, Латвия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.01.2011
Рига, Латвия
Похороны
02.02.2011
Рига, Латвия
яунциемс
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