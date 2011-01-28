Самарина (Шанина) Галина Ивановна
Место рожденияГорький (Н. Новгород), Россия
Дата рождения11.01.1924
Дата смерти28.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1924
Отец: Шанин Иван Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Горький (Н. Новгород), Россия
Бракосочетание
20.10.1945
Муж: скрыто настройками приватности
Горький (Н. Новгород), Россия
Рождение ребёнка
27.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
врач-фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Рига, Латвия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.01.2011
Рига, Латвия
Похороны
02.02.2011
Рига, Латвия
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