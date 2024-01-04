Лиходумов Федор Евстигнеевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1875
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1875
Бракосочетание
11.02.1894
Жена: Лиходумова Мария
Рождение ребёнка
18.11.1894
Дочь: Исаева Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Лиходумова Мария
Рождение ребёнка
11.07.1897
Дочь: Горшенина Офимья Федоровна
Мать ребёнка: Лиходумова Мария
Рождение ребёнка
30.07.1899
Сын: Лиходумов Василий Федорович
Мать ребёнка: Лиходумова Мария
Рождение ребёнка
17.08.1907
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Лиходумова Мария