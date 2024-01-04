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Лиходумов Федор Евстигнеевич

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.04.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1875

Отец: Лиходумов Евтихий (Евстигней) Никитин

Мать: Лиходумова Евдокия Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.02.1894

Жена: Лиходумова Мария

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1894

Дочь: Исаева Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Лиходумова Мария

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1897

Дочь: Горшенина Офимья Федоровна

Мать ребёнка: Лиходумова Мария

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1899

Сын: Лиходумов Василий Федорович

Мать ребёнка: Лиходумова Мария

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1907

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Лиходумова Мария

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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