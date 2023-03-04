Рыболовлев Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Рыболовлев Данил Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Рыболовлев Антон Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Рыболовлев Ксенофонт Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1745