Рыболовлев Иван Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыболовлев Иван Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1745

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Рыболовлев Данил Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Рыболовлев Антон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Федуловское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745

Сын: Рыболовлев Ксенофонт Иванович

Мать ребёнка: не указана

Федуловское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Федуловское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1745
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