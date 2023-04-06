Рыболовлев Данил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смертиПосле 1745
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Рыболовлев Карп Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Рыболовлев Иван Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Рыболовлев Иван Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Рыболовлев Савва Данилович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Федуловское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1745