Рыболовлев Данил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыболовлев Данил Алексеевич

Рыболовлев Данил Алексеевич

avatar

Место рождения

Горшевская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1700

Дата смерти

После 1745

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Горшевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1725

Сын: Рыболовлев Карп Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Рыболовлев Иван Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Рыболовлев Иван Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Рыболовлев Савва Данилович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Федуловское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1745
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close