Счасливцев Иван Петрович
Место рожденияд. Нарыгинская
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Счасливцев Пётр Иванович
Мать: Счасливцева Матрена
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Аграфина Ивановна
Мать ребёнка: Счасливцева Дарья Семёновна
д. Нарыгинская
Бракосочетание
До 1834
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
12.06.1836 ст.
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Счасливцева Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Счасливцева Дарья Семёновна
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
10.01.1844
Мать ребёнка: Счасливцева Дарья Семёновна
д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
03.08.1846 ст.
Сын: Счасливцев Матвей Иванович
Мать ребёнка: Счасливцева Дарья Семёновна
д. Нарыгинская
Место жительства
Неизвестно
д. Нарыгинская
Смерть
После 1862