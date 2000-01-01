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Счасливцев Иван Петрович

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Место рождения

д. Нарыгинская

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Счасливцев Пётр Иванович

Мать: Счасливцева Матрена

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Аграфина Ивановна

Мать ребёнка: Счасливцева Дарья Семёновна

д. Нарыгинская
Бракосочетание
До 1834

Жена: Счасливцева Дарья Семёновна

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
12.06.1836 ст.

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Счасливцева Дарья Семёновна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Счасливцева Дарья Семёновна

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
10.01.1844

Сын: Счасливцев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Счасливцева Дарья Семёновна

д. Нарыгинская
Рождение ребёнка
03.08.1846 ст.

Сын: Счасливцев Матвей Иванович

Мать ребёнка: Счасливцева Дарья Семёновна

д. Нарыгинская
Место жительства
Неизвестно
д. Нарыгинская
Смерть
После 1862
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