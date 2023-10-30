Счасливцева Дарья Семёновна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Аграфина Ивановна
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович
Бракосочетание
До 1834
Рождение ребёнка
12.06.1836 ст.
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.01.1844
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.08.1846 ст.
Сын: Счасливцев Матвей Иванович
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1862