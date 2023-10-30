Счасливцева Дарья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцева Дарья Семёновна

Место рождения

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Аграфина Ивановна

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1834

Муж: Счасливцев Иван Петрович

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1836 ст.

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1844

Сын: Счасливцев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1846 ст.

Сын: Счасливцев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Петрович

Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Починок на ручье, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862
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