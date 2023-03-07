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Парфен Емельянов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.02.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1821

Отец: Емельян Фёдоров

Мать: Феврония Афанасиева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1840

Жена: Пелагея Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.03.1844

Дочь: Дария ст

Мать ребёнка: Пелагея Парфенова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1846

Сын: Евтихий Парфенов

Мать ребёнка: Пелагея Парфенова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1848

Дочь: Параскева Парфенова

Мать ребёнка: Пелагея Парфенова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1854

Дочь: Акилина Парфенова

Мать ребёнка: Пелагея Парфенова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1856
ратник
Рождение ребёнка
11.07.1857

Сын: Илья Парфенов

Мать ребёнка: Пелагея Парфенова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1860

Дочь: Дария Парфенова

Мать ребёнка: Пелагея Парфенова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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