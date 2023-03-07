Парфен Емельянов
Место рождения
Дата рождения05.02.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1821
Отец: Емельян Фёдоров
Мать: Феврония Афанасиева
Бракосочетание
10.11.1840
Жена: Пелагея Парфенова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.03.1844
Дочь: Дария ст
Мать ребёнка: Пелагея Парфенова
Рождение ребёнка
30.03.1846
Сын: Евтихий Парфенов
Мать ребёнка: Пелагея Парфенова
Рождение ребёнка
27.10.1848
Дочь: Параскева Парфенова
Мать ребёнка: Пелагея Парфенова
Рождение ребёнка
05.06.1854
Дочь: Акилина Парфенова
Мать ребёнка: Пелагея Парфенова
Военная служба
1856
ратник
Рождение ребёнка
11.07.1857
Сын: Илья Парфенов
Мать ребёнка: Пелагея Парфенова
Рождение ребёнка
05.03.1860
Дочь: Дария Парфенова
Мать ребёнка: Пелагея Парфенова
Смерть
Неизвестно