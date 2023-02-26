Пелагея Парфенова
Место рожденияд.Торопаево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Торопаево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1840
Муж: Парфен Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.03.1844
Дочь: Дария ст
Отец ребёнка: Парфен Емельянов
Рождение ребёнка
30.03.1846
Сын: Евтихий Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Емельянов
Рождение ребёнка
27.10.1848
Дочь: Параскева Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Емельянов
Рождение ребёнка
05.06.1854
Дочь: Акилина Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Емельянов
Рождение ребёнка
11.07.1857
Сын: Илья Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Емельянов
Рождение ребёнка
05.03.1860
Дочь: Дария Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Емельянов
Смерть
Неизвестно