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Пелагея Парфенова

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Место рождения

д.Торопаево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Торопаево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1840

Муж: Парфен Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.03.1844

Дочь: Дария ст

Отец ребёнка: Парфен Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1846

Сын: Евтихий Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1848

Дочь: Параскева Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1854

Дочь: Акилина Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1857

Сын: Илья Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1860

Дочь: Дария Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Емельянов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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