Парфёнова (Новогородова) Евфросиния Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти24.01.1869 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Парфёнов Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Парфёнов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Парфёнова) Васса Яковлевна
Отец ребёнка: Парфёнов Яков Иванович
Смерть
24.01.1869 ст.