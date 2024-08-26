Парфёнова (Новогородова) Евфросиния Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнова (Новогородова) Евфросиния Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

24.01.1869 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Новогородов Михаил Иванович

Мать: Новогородова Параскева Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфёнов Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Парфёнов Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Парфёнов Яков Иванович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Парфёнова) Васса Яковлевна

Отец ребёнка: Парфёнов Яков Иванович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
24.01.1869 ст.

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