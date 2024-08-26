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Новогородов Михаил Иванович

Место рождения

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

28.06.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
15.02.1807 ст.

Жена: Новогородова (Минина) Евдокия Васильевна

Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 144, Л.232об.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Парфёнова (Новогородова) Евфросиния Михайловна

Мать ребёнка: Новогородова Параскева Афанасьевна

Бракосочетание
До 1827 ст.

Жена: Новогородова Параскева Афанасьевна

Смерть
28.06.1867 ст.
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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