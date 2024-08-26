Новогородов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти28.06.1867 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1807 ст.
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 144, Л.232об.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Парфёнова (Новогородова) Евфросиния Михайловна
Мать ребёнка: Новогородова Параскева Афанасьевна
Бракосочетание
До 1827 ст.
Смерть
28.06.1867 ст.