Новогородова Параскева Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новогородова Параскева Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Парфёнова (Новогородова) Евфросиния Михайловна

Отец ребёнка: Новогородов Михаил Иванович

Бракосочетание
До 1827 ст.

Муж: Новогородов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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