Новогородова Параскева Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Парфёнова (Новогородова) Евфросиния Михайловна
Отец ребёнка: Новогородов Михаил Иванович
Бракосочетание
До 1827 ст.
Смерть
Неизвестно