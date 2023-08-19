Игнатий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738
Отец: Яков Романов
Мать: Варвара Романова
Рождение ребёнка
Вычислено 1756
Сын: Иван Игнатиев
Мать ребёнка: Устинья Ио??ова
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Дочь: Устинья Игнатиева
Мать ребёнка: Устинья Ио??ова
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Дочь: Марфа Игнатиева
Мать ребёнка: Устинья Ио??ова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Ио??ова
Смерть
Неизвестно