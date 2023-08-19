Игнатий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий Яковлев

Место рождения

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1691 г.р.

Мать

Вычислено 1698 г.р.

Жена

Вычислено 1737 г.р.

Дети

Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1759 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738

Отец: Яков Романов

Мать: Варвара Романова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756

Сын: Иван Игнатиев

Мать ребёнка: Устинья Ио??ова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Дочь: Устинья Игнатиева

Мать ребёнка: Устинья Ио??ова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Дочь: Марфа Игнатиева

Мать ребёнка: Устинья Ио??ова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Ио??ова

Смерть
Неизвестно
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