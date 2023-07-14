Яков Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1691

Дата смерти

23.02.1751 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1698 г.р.
Вычислено 1692 г.р.

Дети

Вычислено 1718 г.р.
Вычислено 1726 г.р.
Вычислено 1734 г.р.
Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1741 г.р.
Вычислено 1742 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1691

Отец: Роман Емельянов?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Марина Пименова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Пименова

Бракосочетание
Около 1717

Жена: Варвара Романова

Рождение ребёнка
Вычислено 1718

Сын: Пантелей Яковлев

Мать ребёнка: Варвара Романова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1726

Сын: Прохор Яковлев

Мать ребёнка: Варвара Романова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1734

Сын: Влас Яковлев

Мать ребёнка: Варвара Романова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738

Сын: Игнатий Яковлев

Мать ребёнка: Варвара Романова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Сын: Степан Яковлев

Мать ребёнка: Варвара Романова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1742

Сын: Киприян Яковлев

Мать ребёнка: Варвара Романова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1744

Сын: Лаврентий Яковлев

Мать ребёнка: Варвара Романова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
23.02.1751 ст.
Дворцовой вотчины житника крестьянин деревни сельца Воробьево Яков Романов 60 лет

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