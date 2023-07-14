Яков Романов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1691
Дата смерти23.02.1751 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1691
Отец: Роман Емельянов?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Марина Пименова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Пименова
Бракосочетание
Около 1717
Жена: Варвара Романова
Рождение ребёнка
Вычислено 1718
Сын: Пантелей Яковлев
Мать ребёнка: Варвара Романова
Рождение ребёнка
Вычислено 1726
Сын: Прохор Яковлев
Мать ребёнка: Варвара Романова
Рождение ребёнка
Вычислено 1734
Сын: Влас Яковлев
Мать ребёнка: Варвара Романова
Рождение ребёнка
Вычислено 1738
Сын: Игнатий Яковлев
Мать ребёнка: Варвара Романова
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Сын: Степан Яковлев
Мать ребёнка: Варвара Романова
Рождение ребёнка
Вычислено 1742
Сын: Киприян Яковлев
Мать ребёнка: Варвара Романова
Рождение ребёнка
Вычислено 1744
Сын: Лаврентий Яковлев
Мать ребёнка: Варвара Романова
Смерть
23.02.1751 ст.
Дворцовой вотчины житника крестьянин деревни сельца Воробьево Яков Романов 60 лет