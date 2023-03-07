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Андрей Федоровъ

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Место рождения

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Федоръ Самойловъ

Мать: Федосья Трифанова

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Домна Антипова

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Тимофей Андреевъ

Мать ребёнка: Домна Антипова

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Настасья Андреева

Мать ребёнка: Домна Антипова

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Арина

Мать ребёнка: Домна Антипова

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Антипова

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