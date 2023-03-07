Андрей Федоровъ
Место рождения
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Федоръ Самойловъ
Мать: Федосья Трифанова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Домна Антипова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Тимофей Андреевъ
Мать ребёнка: Домна Антипова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Настасья Андреева
Мать ребёнка: Домна Антипова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Арина
Мать ребёнка: Домна Антипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Антипова