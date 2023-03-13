Федосья Трифанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Андрей Федоровъ
Отец ребёнка: Федоръ Самойловъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Павелъ Федоровъ
Отец ребёнка: Федоръ Самойловъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Варвара Федорова
Отец ребёнка: Федоръ Самойловъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Федоръ Самойловъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоръ Самойловъ