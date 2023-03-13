Федосья Трифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Трифанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Андрей Федоровъ

Отец ребёнка: Федоръ Самойловъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Павелъ Федоровъ

Отец ребёнка: Федоръ Самойловъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Варвара Федорова

Отец ребёнка: Федоръ Самойловъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Федоръ Самойловъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоръ Самойловъ

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