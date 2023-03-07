Федоръ Самойловъ
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Самойла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Андрей Федоровъ
Мать ребёнка: Федосья Трифанова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Павелъ Федоровъ
Мать ребёнка: Федосья Трифанова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Варвара Федорова
Мать ребёнка: Федосья Трифанова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Федосья Трифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Трифанова
Смерть
1751