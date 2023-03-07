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Федоръ Самойловъ

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Место рождения

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Самойла

Мать: не указана

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Андрей Федоровъ

Мать ребёнка: Федосья Трифанова

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Павелъ Федоровъ

Мать ребёнка: Федосья Трифанова

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Варвара Федорова

Мать ребёнка: Федосья Трифанова

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Федосья Трифанова

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Трифанова

Смерть
1751
Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
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