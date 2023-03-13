Домна Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Андрей Федоровъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Тимофей Андреевъ
Отец ребёнка: Андрей Федоровъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Настасья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Федоровъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Андрей Федоровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Федоровъ