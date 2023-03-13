Домна Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Антипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Андрей Федоровъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Тимофей Андреевъ

Отец ребёнка: Андрей Федоровъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Настасья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Федоровъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Андрей Федоровъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Федоровъ

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