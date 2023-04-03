Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Настасия
Отец ребёнка: Савин Сергей
Рождение ребёнка
25.03.1821
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Савин Сергей
Восприемница казака Антона Захарова жена Стефанида
Рождение ребёнка
1825
Сын: Савин Никанор
Отец ребёнка: Савин Сергей
Рождение ребёнка
1827
Сын: Савин Яков
Отец ребёнка: Савин Сергей
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Савин Сергей
Рождение ребёнка
1834
Сын: Савин Павел
Отец ребёнка: Савин Сергей
Рождение ребёнка
1844
Сын: Савин Василий
Отец ребёнка: Савин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Сергей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно