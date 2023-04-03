Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра

Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Настасия

Отец ребёнка: Савин Сергей

Рождение ребёнка
25.03.1821

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Савин Сергей

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемница казака Антона Захарова жена Стефанида
Рождение ребёнка
1825

Сын: Савин Никанор

Отец ребёнка: Савин Сергей

Рождение ребёнка
1827

Сын: Савин Яков

Отец ребёнка: Савин Сергей

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Савин Сергей

Рождение ребёнка
1834

Сын: Савин Павел

Отец ребёнка: Савин Сергей

Рождение ребёнка
1844

Сын: Савин Василий

Отец ребёнка: Савин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Сергей

Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close