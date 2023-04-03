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Савин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Между 1855 и 1861

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Савин Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Военная служба
17.05.1807
Начало службы в армии | казаком | РГВИА
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Савина) Настасия

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
25.03.1821

Дочь: (Савина) Мария

Мать ребёнка: Александра

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемница казака Антона Захарова жена Стефанида
Рождение ребёнка
1825

Сын: Савин Никанор

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1827

Сын: Савин Яков

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Савина) Евдокия

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1834

Сын: Савин Павел

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1844

Сын: Савин Василий

Мать ребёнка: Александра

Военная служба
01.01.1846
Окончание службы в армии | уволен в чистую отставку | РГВИА
Смерть
Между 1855 и 1861

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