Савин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиМежду 1855 и 1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Савин Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Военная служба
17.05.1807
Начало службы в армии | казаком | РГВИА
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Савина) Настасия
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
25.03.1821
Дочь: (Савина) Мария
Мать ребёнка: Александра
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемница казака Антона Захарова жена Стефанида
Рождение ребёнка
1825
Сын: Савин Никанор
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1827
Сын: Савин Яков
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Савина) Евдокия
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1834
Сын: Савин Павел
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1844
Сын: Савин Василий
Мать ребёнка: Александра
Военная служба
01.01.1846
Окончание службы в армии | уволен в чистую отставку | РГВИА
Смерть
Между 1855 и 1861