Протопопова Марфа Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марфа Емельянова
Отец ребёнка: Протопопов Емельян Семенович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Наталья Емельянова
Отец ребёнка: Протопопов Емельян Семенович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Протопопов Емельян Семенович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Наталья Емельянова
Отец ребёнка: Протопопов Емельян Семенович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Протопопов Яков Емельянович
Отец ребёнка: Протопопов Емельян Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно