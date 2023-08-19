Протопопова Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова Марфа Тимофеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марфа Емельянова

Отец ребёнка: Протопопов Емельян Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Наталья Емельянова

Отец ребёнка: Протопопов Емельян Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Протопопов Емельян Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья Емельянова

Отец ребёнка: Протопопов Емельян Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Протопопов Яков Емельянович

Отец ребёнка: Протопопов Емельян Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Емельян Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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