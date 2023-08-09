Протопопов Емельян Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПротопопов Емельян Семенович

Протопопов Емельян Семенович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Протопопов Семен Агапов

Мать: Протопопова Федосья Семенова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марфа Емельянова

Мать ребёнка: Протопопова Марфа Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Наталья Емельянова

Мать ребёнка: Протопопова Марфа Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Протопопова Марфа Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья Емельянова

Мать ребёнка: Протопопова Марфа Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Протопопов Яков Емельянович

Мать ребёнка: Протопопова Марфа Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова Марфа Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1808
Ржев, город Ржев, Тверская область