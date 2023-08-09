Протопопов Емельян Семенович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марфа Емельянова
Мать ребёнка: Протопопова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Наталья Емельянова
Мать ребёнка: Протопопова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Протопопова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Наталья Емельянова
Мать ребёнка: Протопопова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Протопопов Яков Емельянович
Мать ребёнка: Протопопова Марфа Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1808