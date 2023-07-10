Корольков Тит Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корольков Тит Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Королькова Серафима Титовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1929

Дочь: Королькова Валентина Титовна

Мать ребёнка: Корольвоа Пелагея Дмитриевна

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Королькова Ираида Титовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корольков Виктор Титович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1942
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