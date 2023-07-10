Корольков Тит Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1905
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Королькова Серафима Титовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1929
Дочь: Королькова Валентина Титовна
Мать ребёнка: Корольвоа Пелагея Дмитриевна
Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Королькова Ираида Титовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1942