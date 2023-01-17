Кутузова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кутузов Николай Фирсович

Отец ребёнка: Кутузов Фирс Фадеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22816332/ участник Первой мировой войны
Рождение ребёнка
21.10.1899

Сын: Кутузов Александр Фирсович

Отец ребёнка: Кутузов Фирс Фадеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кутузов Ион Фирсович

Отец ребёнка: Кутузов Фирс Фадеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутузов Иван Фирсович

Отец ребёнка: Кутузов Фирс Фадеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутузова Анастасия Фирсовна

Отец ребёнка: Кутузов Фирс Фадеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутузова Евгения Фирсовна

Отец ребёнка: Кутузов Фирс Фадеевич

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутузова Елизавета Фирсовна

Отец ребёнка: Кутузов Фирс Фадеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Фирс Фадеевич

Смерть
Неизвестно
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