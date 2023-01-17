Кутузова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Кутузов Фирс Фадеевич
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22816332/ участник Первой мировой войны
Рождение ребёнка
21.10.1899
Сын: Кутузов Александр Фирсович
Отец ребёнка: Кутузов Фирс Фадеевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кутузов Ион Фирсович
Отец ребёнка: Кутузов Фирс Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кутузов Фирс Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутузова Анастасия Фирсовна
Отец ребёнка: Кутузов Фирс Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутузова Евгения Фирсовна
Отец ребёнка: Кутузов Фирс Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутузова Елизавета Фирсовна
Отец ребёнка: Кутузов Фирс Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно